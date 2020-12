Una tregua dal maltempo? Nemmeno per sogno

Liguria - Mattinata all'insegna della nuvolosità intensa su gran parte della regione tranne qualche schiarita che si affaccia sull’estremo Ponente. Si continua come negli ultimi giorni insomma e, stando alle previsioni, la situazione non dovrebbe migliorare prima di domenica. Sul settore centrale (savonese e parte del genovese) insistono precipitazioni d’intensità debole che, nella notte, hanno interessato anche le zone orientali (massima cumulata oraria 4.2 a Statale, nel comune di Né, in provincia di Genova) con apporti più consistenti nelle zone interne. Si sono avute ancora anche deboli precipitazioni nevose con qualche nuovo apporto al manto registrato a Amborzasco (Santo Stefano d’Aveto) e Urbe Vara Superiore. I venti restano settentrionali fino a moderati o localmente forti mentre il mare è molto mosso.



Nel pomeriggio odierno possibili spolverate nevose oltre i 600-700 m su D ed E. Venti forti dai quadranti settentrionali su B e D con possibili raffiche fino a 70-80 km/h. Venti localmente forti su parte orientale di A, E e parte occidentale di C. Domani venti localmente forti dai quadranti settentrionali su B e D, con possibili raffiche fino a 60 km/h, in attenuazione gia dalle prime ore del mattino. Ma dopodomani sarà di nuovo tempo di abbassamento dello zero termico fino a 400-500 m nella seconda parte della giornata su D e localmente su B E. Lo Spezzino sarà comunque meno coinvolto.



Temperature minime ancora sottozero in diverse stazioni dell’interno regionale. -3.5 a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia), il valore più basso ma spiccano anche -2.6 a Monte Settepani (Osiglia, Savona), -2.5 a Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto, Genova), -2.3 a Pratomollo (Borzonasca, Genova) mentre, nello spezzino, spicca il -1.1 di Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia). Queste le minime registrate nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale, Savona Istituto Nautico 6.7, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 6.5, La Spezia 6.6.