Una nuova vittima e un ricovero in più a Sarzana

Non è una bella giornata per la Liguria, che conta 24 nuove persone in ospedale per Covid. Minima decrescita dei positivi alla Spezia, ma continua ad avanzare il contagio a Genova.

Liguria - Una spezzina 93enne è l'unica vittima della pandemia in Liguria nelle ultime ventiquattr'ore. Sale purtroppo a 177 il computo totale delle vittime del Covid 19 nel territorio spezzino. Scende invece di un'unità il numero di soggetti positivi al Covid 19 di competenza dell'ASL 5. Sono 1.007 nel bollettino odierno, con un certo rallentamento nella decrescita registrata negli ultimi giorni. Nessuna particolare buona notizia neanche dall'ospedale San Bartolomeo di Sarzana, dove si registra un ricoverato in più rispetto a ieri: sono 51, di cui 7 pazienti che hanno bisogno di cure intensive. Scendono invece sensibilmente le sorveglianze attive, da 811 a 720. Sono 17 i nuovi positivi nello Spezzino, 11 come contatto di caso confermato e 6 da attività di screening.

Continua la crescita a Genova, che passa dai 1.708 positivi di ieri ai 1.807 odierni. Le altre province mostrano numeri costanti o quasi: 257 a Savona e 241 ad Imperia. Sono però 292 i tamponi in attesa di verifica. I 176 nuovi positivi in Liguria - su 3.726 tamponi effettuati - provengono soprattutto dall'ASL3 (131). Per l'ASL1 sono 11, 13 in ASL2 e 4 in ASL4. Di questi sono 142 i pazienti sintomatici. In Liguria 220 persone sono in ospedale trattate per il coronavirus, in crescita di ben 24 unità di cui 9 al San Martino e 5 a Villa Scassi.