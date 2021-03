Una depressione alpina soffia la pioggia sullo Spezzino

Liguria - Il transito di un'onda depressionaria sull'arco alpino è associato alla formazione di un debole minimo barico sul Mar Ligure, che mantiene un flusso umido sulla regione: cielo inizialmente molto nuvoloso con piogge sparse, anche a carattere di rovescio di intensità al più moderata, più probabili sul Centro-Levante. Cielo irregolarmente nuvoloso sull'Imperiese con parziali aperture in estensione al Savonese in serata. Umidità su valori alti. Venti tra deboli e moderati orientali in circolazione ciclonica sul Ligure. Mare mosso.



(fonte Arpal)