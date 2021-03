Un milione di mascherine con marchi falsi in arrivo dalla Cina

Liguria - I funzionari dell'Agenzia delle Dogane dell’Aeroporto di Genova hanno intercettato una partita di 1.315.000 mascherine generiche (o filtranti) provenienti dalla Cina. Le mascherine, nelle indicazioni contenute nelle confezioni, dichiaravano capacità di filtraggio di particelle fini, particelle tossiche e virus influenzali. Tutto ciò, pur non riportando la marcatura CE che contraddistingue i dispositivi medici e di protezione individuale.

I funzionari pertanto hanno constatato la presenza di frasi e marchi atti a indurre in inganno il consumatore finale circa la natura stessa delle mascherine e che non erano state soddisfatte le condizioni di produzione e messa in commercio dettate dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Il carico è stato bloccato ravvisando gli estremi di una frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.