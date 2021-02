Un graduale peggioramento introduce la pioggia domenicale

Liguria - In prevalenza molto nuvoloso al mattino con possibili deboli pioviggini su Centro-Ponente, qualche effimera schiarita sugli estremi della regione. Nel pomeriggio generale aumento della nuvolosità con progressiva intensificazione delle precipitazioni ed estensione dei fenomeni tra la serata e la notte quando non si esclude la possibilità di qualche rovescio o temporale moderato localmente più persistente sui settori centrali della regione. Umidità su valori alti.

Venti moderati dai quadranti settentrionali a Ponente con rinforzi sull'Imperiese fino a forti, tra deboli e moderati tra Est e Sud-Est su Centro-Levante. Mare tra mosso a molto mosso a Ponente, da poco mosso a mosso a Levante.



Segnalazioni Protezione Civile: venti forti da Nord-Est a Ponente fino alle ore centrali, in serata rinforzo da Sud-Est a levante



(fonte Arpal)