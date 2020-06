Un elefante ucciso ogni mezz'ora, i mandanti sono anche alla Spezia

Liguria - Numerosi controlli, anche via web, hanno interessato le principali case d’asta ed antiquari della provincia spezzina. Li hanno svolti gli uomini del nucleo dei carabinieri Cites della Spezia insieme al nucleo tutela patrimonio culturale di Genova. Sono andati a caccia di avorio e l'hanno trovato: sequestrati 25 pezzi, tra cui statuette ed armi antiche, per un valore stimato di circa 20mila euro. L'Italia è il terzo esportatore mondiale di avorio lavorato. Secondo le stime della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (Cites) questo commercio, anche se formalmente legale, fa da volano alla richiesta di avorio in paesi come la Cina e favorisce il riciclaggio dell’avorio illegale.

E' stato stimato che ogni ora due elefanti vengono uccisi per le loro zanne. Questa mattanza sta portando la specie sull’orlo dell’estinzione. Il controllo dei movimenti dell'avorio a livello internazionale costituisce la principale arma per contrastare il bracconaggio ed il conseguente commercio illegale. Per questo il monitoraggio, anche a livello locale, è costante. I sequestri spezzini sono avvenuti tra gennaio e giugno di quest’anno e fanno parte di una campagna di controlli sul commercio dell'avorio disposta a livello nazionale e denominata Golden tusks ovvero zanne d’oro). La normativa prevede pene severissime per i trasgressori, che sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 15mila 150mila euro. Le responsabilità penali previste sono a carico sia dei venditori che degli acquirenti e la normativa punisce anche la sola esposizione o offerta in vendita.