Tre le vittime e 118 i nuovi positivi nello Spezzino

Liguria - Avevano tra i 61 ed i 100 anni le vittime del Covid registrate nel bollettino del 10 novembre 2020. Un numero record di decessi, ben 39, ma riferiti ad un arco temporale che va dal 1° novembre a ieri. Tra questi ci sono tre pazienti del San Bartolomeo di Sarzana, due uomini di 72 e 89 anni deceduti il 7 novembre e un terzo uomo deceduto ieri 9 novembre. Il bilancio spezzino arriva così a 197. Gli altri erano ricoverati tra Savona (5), Lavagna (4), Sestri Levante (3) e negli ospedali genovesi di Villa Scassi (13) e San Martino (11). Le vittime in Liguria dall'inizio della pandemia sono 1976.



Ospedali. Sono 72 i pazienti che hanno lasciato i nosocomi della regione oggi, ne rimangono 1407 con 92 terapie intensive (numero invariato). Calo più marcato al San Martino (380 ricoverati, -59) e Sestri Levante (118, -5). In generale ci sono 127 ricoverati in ASL1 (-2) di cui 8 gravi; 182 in ASL2 (0) di cui 14 gravi; 201 in ASL3 (+2) di cui 15 gravi e 123 in ASL3 (-6) di cui 4 gravi. In ASL5 i ricoveri scendono di 6 unità: sono 134 con 9 terapie intensive (invariato), tutti a Sarzana tranne uno che è alla Spezia.



Positivi. Sono 7022 i tamponi fatti per 1172 nuovi positivi (919 sintomatici). La distribuzione della crescita vede +132 in ASL1, +55 in ASL2, +845 in ASL3 e +22 in ASL4. Nell'ASL5 Spezzino si registrano 118 nuovi casi: 36 da contatto di caso confermato, 81 da attività di screening e uno nel settore sociosanitario. I casi totali sono 17517, così divisi: Savona 1654, La Spezia 2238, Imperia 1542 e Genova 10947. I residenti fuori regione o all'estero sono 325. Crescono ancora i tamponi in attesa di verifica, oggi siamo arrivati a 811.



Guariti*. Il totale è di 18647, in virtù di una crescita di 769.



Isolamento domiciliare. Sono in 11929, con incremento di 687.



Sorveglianza attiva. In ASL1 sono 2.354, in ASL2 2.036, in ASL3 4.463, in ASL4 623 ed in ASL5 381. Il totale per l'intera Liguria è di 9857.





* (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi -riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)