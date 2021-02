Tre decessi nel reparto Covid del San Bartolomeo

Liguria - Tre nuove vittime Covid correlate all'ospedale di Sarzana. Tra mercoledì 10 e giovedì 11 febbraio 2021 si sono spenti due uomini, rispettivamente di 69 e 73 anni, ed una donna di 77 anni. Altre cinque le vittime in Liguria nello stesso lasso di tempo: la più giovane è una 46enne deceduta presso l'ospedale di Sanremo, il più anziano un uomo di 89 anni in cura presso l'ospedale di Sestri Levante. Il totale delle vittime da inizio pandemia in regione tocca quota 3.499.



Positivi. Sono 332 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.344 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.389 tamponi antigenici rapidi. Il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata, riporta 88 nuovi casi a Imperia, 45 a Savona, 162 a Genova e 37 alla Spezia. Il totale dei casi positivi, escluso guariti e deceduti, ammonta a 113 unità.

I casi conosciuti attivi al momento in Liguria sono 5.815, così suddivisi: a Savona 1.077, alla Spezia 814, ad Imperia 1.056 e a Genova 2.590. Quelli riferiti a residenti fuori regione o all'estero sono 120. I tamponi in fase di verifica 158.



Ospedalizzati. Sono 654, 12 in meno rispetto a ieri, di cui 57 in terapia intensiva. L'unico territorio che segnala una crescita è quello dell'ASL5 Spezzino: +4. Ce ne sono 112 (+3) con 4 terapie intensive al San Bartolomeo di Sarzana e 11 (+1) al Sant'Andrea della Spezia con nessuna terapia intensiva. Calano invece ASL1 (-6), ASL2 (-4), ASL3 (-4) e ASL4 (-3). In calo la pressione su più o meno tutti i presidi, tranne San Martino (+1) e Galliera (+1) che rimangono sostanzialmente stabili.



Isolamento domiciliare. Ci sono 4.283 persone, +152 rispetto a ieri.



Guariti.* Sono 63.927 in totale in Liguria, in incremento di 211 unità rispetto a ieri.



Sorveglianza attiva. Sono 5.352 gli individui in sorveglianza attiva: 2.140 in ASL1, 941 in ASL2, 1.345 in ASL3, 309 in ASL4 e 617 in ASL5.









* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)