Tragedia del Favaro, il cordoglio di Medusei

Liguria - Il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei interviene dopo la tragedia accaduta nella notte nel quartiere spezzino Favaro, dove un disabile è morto carbonizzato, in seguito ad un incendio divampato nel suo appartamento, mentre la donna che lo accudiva e un’altra persona sono rimaste gravemente intossicate. "Quanto accaduto poche ore fa – dichiara - impone ancora una volta una riflessione su quanto si sta facendo per garantire assistenza e attenzione al mondo della disabilità. La morte di un uomo in circostanze così drammatiche, al di là di quanto i prossimi accertamenti chiariranno, ci impone alcuni interrogativi per capire se stiamo facendo tutto il possibile per aiutare le persone in difficoltà, che sono in numero sempre maggiore in Liguria, dove l’età media è fra le più alte d’Italia e, dunque, si presentano in quantità maggiore le patologie correlate". Il presidente conclude: "Alla famiglia della vittima esprimo il più profondo cordoglio".