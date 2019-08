Liguria - Il controesodo è ufficialmente partito, e con lui il bollino rosso su tutte le autostrade liguri.



Il traffico intenso, le code e i rallentamenti sono all'ordine del giorno in Liguria in questo periodo dell'anno: i principali nodi colpiti saranno quelli tra la A10 e la A7, già di per sé maggiormente trafficate già in situazioni normali. Resta in vigore il divieto di transito dalle 7 alle 22 per i mezzi pesanti.