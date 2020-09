Toti rassicura: "Situazione degli ospedali spezzini sotto controllo"

Liguria - “Fortunatamente nell'ASL5 iniziano i primi turnover e quindi la situazione ospedaliera rimane sotto controllo”. Così il governatore Giovanni Toti nel punto serale della circolazione del Covid in Liguria dipinge una situazione ancora tranquilla negli ospedali spezzini nonostante i numeri dei positivi sempre in forte ascesa. “Tranquillizziamo tutta la popolazione ligure, perché in quasi tutta la regione c'è una circolazione minima, ma per quanto riguarda la Spezia e Sarzana non c'è pressione sui prontosoccorso mentre i ricoveri sono gestiti nella piena autonomia di quegli ospedali”, il quadro del dottor Angelo Gratarola.