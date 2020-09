Torre piloti, condannato l'ex comandante della Capitaneria

Liguria - L'ammiraglio Felicio Angrisano, ex comandante della Capitaneria di porto di Genova ed ex comandante generale della Capitanerie, è stato condannato a tre anni nell'ambito del processo sulla collocazione della torre piloti, la struttura crollata il 7 maggio 2013 dopo essere stata urtata dalla nave Jolly Nero, una tragedia che vide morire nove persone. Oltre ad Angrisano sono state condannate altre sei persone, cinque sono invece state assolte.

Le altre condanne: Fabio Capocaccia, ex commissario del Comitato autonomo portuale, condannato a due anni (il pm aveva chiesto tre anni e quattro mesi); un anno e sei mesi per Angelo Spaggiari, strutturista (due anni e sei mesi); due anni per Paolo Grimaldi, ingegnere (quattro anni); un anno e sei mesi per Ugo Tomasicchio, ex presidente della sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici (tre anni e quattro mesi); un anno e sei mesi per Mario Como, strutturista (tre anni); un anno per Giovanni Lettich, della Corporazione piloti (tre anni). Assolti invece Paolo Tallone, Sergio Morini, Gregorio Gavarone, Roberto Marzedda ed Edoardo Praino. L'Autorità portuale e i ministeri dei Trasporti e della Difesa sono stati condannati al risarcimento delle parti civili.

Nel filone principale del processo, legato all’incidente, i giudici della Corte d’Appello di Genova hanno condannato il comandante della Jolly Nero Roberto Paoloni a 9 anni e 11 mesi. Confermate invece le condanne del primo ufficiale della nave cargo Lorenzo Repetto (8 anni e 6 mes) e al direttore di macchina Franco Giammoro (7 anni). Il prossimo 26 novembre si esprimerà la Cassazione.