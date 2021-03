Toccate le 400 vittime del Covid in provincia

Liguria - Tra martedì 9 marzo e mercoledì 10 marzo 2021, due pazienti Covid hanno perso la vita presso l'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Si tratta di due donne, rispettivamente di 71 e 79 anni. Il conto dei decessi in provincia della Spezia da inizio pandemia tocca dunque la cifra di 400.

Nel bollettino odierno ci sono altre tre vittime da segnalare: una donna di 83 anni deceduta a Sestri Levante, una donna di 89 anni a Savona ed un uomo di 90 anni spirato al San Martino di Genova. In Liguria la triste somma di chi ci ha lasciato arriva a 3.711 individui.



Positivi. Sono 405 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.625 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.079 tamponi antigenici rapidi. Il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata: Imperia 64, Savona 81, Genova 184 e La Spezia 73. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3.

Il totale dei casi positivi, esclusi guariti e deceduti è di 6.292 (+55). Questa la suddivisione per provincia: Savona 1.042, La Spezia 857, Imperia 1.069 e Genova 3.011. I residenti fuori regione o all'estero sono 129. Ci sono 184 tamponi in fase di verifica.



Ospedalizzati. Calano i ricoverati negli ospedali liguri. Sono 15 in meno rispetto a ieri: -6 in ASL1, -4 in ASL2, -7 al San Martino e -2 al Gaslini. In crescita Galliera (+3), Villa Scassi (+1), Micone (+1) e Coletta (+1). Cala di un'unità l'impegno dell'ASL5, che ad oggi conta 70 pazienti Covid, tutti ospitati a Sarzana, di cui 6 in terapia intensiva.



Guariti*. Sono 345 in più, per un totale di 71.607 da inizio pandemia.



Sorveglianza attiva. Ci sono 6.461 persone ad oggi, così distribuite: ASL1 1.852,

ASL2 1.355, ASL3 1.947, ASL4 507 e ASL5 800.







* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)