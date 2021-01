Temporali, vento sostenuto, mare grosso e calo delle temperature

Liguria - Permangono condizioni di spiccata instabilità con possibili precipitazioni sparse al più moderate anche a carattere di rovescio o temporale; possibili spolverate nevose nell'entroterra con quota neve in nuovo calo dal pomeriggio fino a 400/500 m sui versanti padani, 600/800 m altrove. Nelle ore centrali temporanee e parziali schiarite a Ponente, seppur in un contesto di nuvolosità irregolare, più compatta a Levante e sui versanti padani. Umidità su valori alti. Venti fino a metà giornata in prevalenza moderati meridionali con rinforzi nella notte sul Levante, dal pomeriggio in nuova rotazione dai quadranti settentrionali fino a forti in serata sul Savonese. Mare in calo da localmente agitato per onda di libeccio a molto mosso a Levante, tra molto mosso e mosso sul Centro-Ponente.



Segnalazioni Protezione Civile: vento forte, mare localmente agitato



(fonte Arpal)