Temporali incombenti, scatta l'allerta

Liguria - Tanto tuonò che piovve e non poco, peraltro. E’ dunque imminente un’intensa fase di maltempo tipicamente autunnale che interesserà la Liguria a partire dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 14 ottobre, con piogge diffuse e anche persistenti, rovesci, temporali localmente forti e persistenti, venti in rinforzo e mare fino ad agitato. L'allerta meteo emanata da Arpal ne è diretta conseguenza con modalità e tempistiche diverse a seconda delle porzioni della regione: sarà gialla da Ventimiglia a Luni dalle 18 alle 22 di oggi, subito dopo scatterà quella arancione su tutto il territorio, escluso il ponente. Un'allerta che prdurerà fino alle 15 di domani, per poi derubricarsi di nuovo in gialla sino alla cessazione del dispositivo, prevista per le 18.



Dopo alcune giornate grigie con pioviggini o deboli piogge, lo scenario meteo in Liguria sta insomma per cambiare per l’arrivo di una perturbazione preceduta da fenomeni pre frontali che potranno essere forti, organizzati e persistenti in particolare nel settore centrale della regione con possibili sconfinamenti fino al Tigullio (parte occidentale della zona C). L’intensificazione dei fenomeni è attesa dalle serata di oggi e le condizioni più critiche, che potranno portare a effetti al suolo, sembrano destinate a perdurare fino alle prime ore del pomeriggio di domani, martedì 15 ottobre (domattina ulteriori valutazioni per il prosieguo della giornata). Oltre alle precipitazioni da segnalare, per la giornata di domani, un’intensificazione dei venti meridionali con raffiche che potranno raggiungere i 100-120 km/h. Una progressiva attenuazione dei fenomeni si dovrebbe registrare a iniziare da Ponente nel corso del pomeriggio di domani.



La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito www.allertaliguria.gov.it, inviato anche tramite twitter (segui @ARPALiguria). Sulla pagina www.facebook.com\ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.