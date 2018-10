Sullo Spezzino non è stata una notte da tregenda

Mattinata di passione per chi viaggia sulla rete autostradale ligure ma, almeno per il momento, il levante è colpito marginalmente. Anche sulla linea ferroviaria soltanto qualche lieve ritardo.

Liguria - E' arrivato il giorno della prima allerta stagionale ed è subito una mattinata difficile per chi si sposta con le quattro ruote. Perchè in Liguria con l'arrivo della pioggia in molti hanno preferito muoversi con un mezzo proprio, cosa che ha causato code e rallentamenti in fari punti nevralgici delle città, sia al tratto autostradale che per la viabilità cittadina. Innanzitutto a Genova dove si registrano numerosi disagi a ponente: Via Borzoli continua ad arrancare sempre di più sotto la morsa del traffico ogni giorno che passa. Quasi un'ora spesa per arrivare dall'ingresso di Genova Est al bivio con l'A7, senza dimenticare le lunghe code tra Genova Bolzaneto e il bivio A7/A12 Genova-Livorno. Traffico intenso anche tra Genova Nervi e il bivio A12/A7 Milano-Genova, così come risultano alquanto congestionati sia il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia che l'uscita di Genova Bolzaneto.



Anche nel Tigullio dalle 6 alle 18 di oggi è in vigore l'allerta meteo arancione nella zona C, con grande attenzione ai bacini medi e piccoli. Il timore è quello di acquazzoni limitati come estensione temporale, ma molto intensi come portata che mettano in crisi i piccoli torrenti. Per ora non si registrano piogge rilevanti, solo qualche scroscio intermittente. Nel pomeriggio potrebbero arrivare le precipitazioni consistenti. Anche lo Spezzino per il momento è marginalmente toccato dalle precipitazioni, cadute fino ad oggi sul territorio. Aggiornamenti in corso.