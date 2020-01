Sospetto caso di coronavirus a Chiavari

Liguria - Sospetto caso di Coronavirus nel Tigullio: una donna di 40 anni residente nell’entroterra di Chiavari si trova con febbre alta nel reparto di malattie Infettive del San Martino ma non sarebbe in pericolo di vita.



Secondo le prime informazioni la donna è rientrata pochi giorni fa da Wuhan, città dove il virus è partito provocando circa cinquantasei vittime in Cina.



In una nota la Regione Liguria ha fatto chiarezza sulla vicenda: “È stata presa in carico presso il Policlinico San Martino, una donna proveniente da Wuhan, con lieve sintomatologia respiratoria, per valutare se si tratta di caso sospetto di nuovo coronavirus- sottolinea Sonia Viale, vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria. Il percorso concordato nel corso dell'incontro di venerdì è stato applicato in modo puntuale. È necessario procedere con estrema prudenza, ogni aggiornamento ed evoluzione sarà comunicato da Regione, in accordo con il Ministero della salute”.