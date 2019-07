Siamo in allerta arancione ma la Liguria risponde bene

Liguria - Fino alle 15 odierne la Liguria è sotto allerta arancione, subito dopo scatterà, fino alle 18, l’allerta gialla. E chi temeva per sconquassi notturni può tirare un sospiro di sollievo: non ci sono stati significativi fenomeni piovosi. Sul territorio comunale brevi precipitazioni, hanno raccolto accumuli compresi fra 1 e 5 mm. Nelle prossime ore, il transito in alta quota sul territorio ligure del nucleo freddo della perturbazione, potrebbe causare un temporaneo aumento dell'instabilità atmosferica. Al momento i fenomeni temporaleschi sono rimasti confinati in mare. Sulla Liguria si sono, invece, avute deboli piogge con cumulata massima dalla mezzanotte di 13.6 millimetri a Stella Santa Giustina, nel savonese. La fase instabile è, comunque, destinata a proseguire e si attende anche un rinforzo dei venti.



Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (tel. 0187-501172) coglie l’occasione per ricordare le misure di autoprotezione, in particolare per le zone a più alta probabilità di allagamento e in quelle collinari dove più alto è il rischio di frane. In caso di forti piogge si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in auto e, per le aree più soggette ad allagamento, di porre paratie a protezione dei locali siti a livello strada. Sarà possibile seguire tutti gli aggiornamento sul sito: www.allertaliguria.gov.it.