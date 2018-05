Scudetto alla Juventus, sequestrati 80mila gadget falsi

Liguria - Sono oltre 80mila gli articoli sportivi sequestrati la scorsa giornata dalla Guardia di Finanza di Torino recanti il marchio della squadra calcistica della Juventus falsamente “griffato” e pronti per essere immessi sul mercato in vista degli imminenti festeggiamenti per la vittoria dello scudetto. Le indagini, condotte dai Baschi Verdi del Gruppo Torino e coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo Piemontese, hanno interessato due aziende del Torinese di stampaggi e articoli da regalo.



Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati oltre 80mila articoli contraffatti nonché 20 macchinari industriali, apparati informatici impiegati per la produzione degli articoli contraffatti, 60mila imballi oltre a file e cliché relativi ai marchi registrati per un valore di oltre 770mila euro. I titolari delle aziende coinvolte, due imprenditori italiani, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per contraffazione, frode in commercio e ricettazione. La merce sequestrata, gadget di ogni tipo della Juventus: maglie, magneti, cover, cuscini, era destinata, principalmente, ai festeggiamenti per la vittoria dello scudetto della squadra piemontese.

L’operazione rientra nel quadro delle attività svolte dalla Guardia di Finanza a tutela dell’economia legale e sono finalizzate a preservare il mercato dalla diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale ed Europea.

Le indagini della Guardia di Finanza proseguono per ricostruire il profitto dell’illecita attività imprenditoriale.