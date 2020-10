Scatta il coprifuoco light per tutto il week end di Halloween

Liguria - Il presidente della Regione Giovanni Toti ha firmato oggi l'ordinanza che decreta il cosiddetto "coprifuoco light", ovvero il divieto di farsi trovare per strada tra le 21 e le 6 senza un valido motivo. La misura, in vigore a Genova da alcuni giorni per contrastare il contagio in quello che è diventato l'epicentro ligure dell'epidemia, è estesa a tutto il territorio regionale e scatterà a partire dalle 21 di questa sera per evitare che il fine settimana di Halloween si trasformi in una gigantesca occasione di trasmissione del virus tra i giovani.



Nello specifico viene adottata "la chiusura al pubblico del territorio regionale fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private oltre che gli spostamenti determinati da esigenze lavorative, attività sportiva o motoria individuale, situazioni di necessità ovvero motivi di salute" dalle 21 di venerdì 30 ottobre alle 6 di sabato 31, dalle 21 del 31 ottobre alle 6 di domenica 1° novembre e dalle 21 del 1° novembre alle 6 di lunedì 2.