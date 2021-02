Savona ha fatto quasi il doppio dei vaccini rispetto alla Spezia

Liguria - Alle ore 16 del 4 febbraio 2021 sono 79.240 le dosi di vaccino anti Covid consegnate alla Liguria (dati del governo) e sono 68.752 quelle somministrate, ovvero l'87%. L'ASL5 rimane quella in cui si è vaccinato di meno, con 6.573 punture per 2.352 persone che hanno ricevuto anche il richiamo. Oggi ne sono stati fatti 360. Il resto della regione: in ASL1 i vaccini fatti sono 9.558, in ASL2 11.770, in ASL3 16.619 ed in ASL4 7.213. Al Galliera sono 2.118, al San Martino 7.559, al Gaslini 3.448 e all'Evangelico 904.