San Giuseppe senza fiera: sarebbe stata di sole ma con clima freddo

Liguria - A guardarlo all'interno dell'abitacolo di un'auto o dalle vetrate di un palazzo sembra il classico cielo di San Giuseppe. O almeno quello che noi amiamo ricordare visto che non sono mancati gli anni di pioggia. Anche quest'anno la fiera annuale, legata alle celebrazioni del Santo Patrono, non si terrà per le note cause pandemiche. Niente panino rituale, assalti alle novità (o presunte tali), niente visite in Arsenale: un gran peccato, in ogni caso. Ma tornando alla questione climatica, non sarebbe comunque stato un San Giuseppe da t-shirt e pantaloni carti. Un flusso di correnti nord-occidentali in quota garantiscono infatti condizioni ben soleggiate sulla Liguria con ventilazione di caduta dai rilievi alpini ed appenninici e conseguenti bassi valori di umidità. Fin qui l'oggi, ma da metà settimana, è molto probabile l'ingresso di aria molto fredda dall'Est Europa che potrebbe determinale una fase più instabile sulla regione e di stampo tipicamente invernale. I nostalgici della manifestazione, che sono poi la maggior parte degli spezzini, si rincuorino così.