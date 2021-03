Ruzzola nella scarpata: coreano 83enne ritrovato sano e salvo

Liguria - Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di un uomo, classe 1938, di nazionalità coreana che ieri sera aveva fatto perdere le sue tracce nell'immediato entroterra di Moneglia. Era scivolato, ruzzolando verso l'alveo di un rivo. Non vedendolo rientrare la moglie ha fatto scattare i soccorsi preoccupata anche per il fatto che il marito avesse problemi di vista e udito. Alle ricerche hanno partecipato una quarantina di persone tra forze dell'ordine, volontari e tecnici specializzati. Sono stati proprio i tecnici del Soccorso Alpjno Liguria (erano intervenute anche due unità cinofile) a issare sul sentiero l'uomo grazie ad una manovra di contrappeso, tecnica di soccorso alpinistico. L'uomo non presentava traumi importanti ma è stato trasportato per ulteriori verifiche al pronto soccorso di Sestri Levante.