Ritardi record e viaggiatori sul piede di guerra

Liguria - Viaggiatori e pendolari letteralmente imbufaliti questa mattina per il mostruoso ritardo che ha caratterizzato le corse in partenza da Genova verso il sud. In particolare un convoglio in partenza dal capoluogo ligure con direzione Pisa ha raggiunto l'incredibile ritardo di un'ora e 50' minuti. Le Ferrovie spiegano che la causa è un “controllo tecnico” a un treno tra le stazioni di Pontetto e Pieve Ligure, a partire dalle 7:45. Disagi quindi per molti viaggiatori di tutto il Tigullio e di conseguenza dello Spezzino.



Pendolari sul piede di guerra anche per un ritardo del treno 662 della tratta Pisa - Genova, presi d'assalto i treni regionali per giungere alle mete di lavoro, in particolare il regionale in partenza dalla stazione della Spezia alle 7:50 con arrivo a Genova alle 9:15 che effettua fermate sia nel Tigullio che nel Golfo Paradiso. Anche in questo caso si registrano diversi disagi.



Questo il bollettino di Ferrovie dello Stato:



Linea Roma - Pisa: traffico regolare dalle ore 6:45 dopo un guasto alla linea

05.12.2019

Fine evento - ore 6:45



Il traffico è regolare.



I treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 50 minuti.



Treni direttamente coinvolti:

IC 662 Livorno Centrale (6:25) - Milano Centrale (10:55)

RV 2335 Pisa Centrale (5:45) - Roma Termini (9:48)

R 11703 Firenze Santa Maria Novella (4:30) - Livorno Centrale (6:16)

R 2116 Livorno Centrale (5:52) - Milano Centrale (10:20)

R 6740 Livorno Centrale (5:57) - Pontedera Casciana Terme (6:37)

R 3100 Livorno Centrale (6:12) - Firenze Santa Maria Novella (7:27)

R 6688/6689 Livorno Centrale (6:37) - Lucca (7:36)

R 6655 Pisa Centrale (7:12) - Campiglia Marittima (8:34)



Inizio evento - ore 5:50

Il traffico è rallentato per un guasto alla linea a Livorno Calambrone.

Maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti per i treni in viaggio.

Unico treno coinvolto verso Genova il 662