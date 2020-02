Rincari mascherine e gel disinfettanti: serve un intervento del Governo

Liguria - Il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, ha scritto oggi all’on. Alessia Morani, presidente del CNCU Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, per richiedere un intervento urgente da parte del Governo sulla questione degli aumenti di prezzo che hanno riguardato i prodotti come gel disinfettanti e mascherine in seguito all’emergenza Coronavirus. "Siamo senza parole di fronte al puro sciacallaggio che si sta verificando con prodotti igienico-sanitari di cui le persone hanno necessità per difendersi dal contagio - spiega Truzzi - la stampa ha parlato di aumenti del 650% per i gel disinfettanti e del 1700% per le mascherine: una situazione inaccettabile che riteniamo dovrebbe essere affrontata al più presto con una sterilizzazione dei prezzi da parte del Governo". Per contrastare il fenomeno altre associazioni dei consumatori hanno annunciato imminenti azioni legali sicuramente utili e tuttavia Assoutenti ritiene invece prioritaria la definizione - attraverso specifico decreto - di un paniere di beni “anti-coronavirus”, immune da qualsivoglia rincaro fino al termine della presente emergenza.