Riaperta la galleria Sant'Anna a Sestri Levante

Liguria - Nella serata di ieri sono state riaperte quattro statali tra la Liguria (SS 28) e Piemonte (SS 490, SS 34, SS33), interessate da allagamenti, caduta alberi e da smottamenti. Riaperta anche la galleria 'S. Anna' sulla strada statale 1 'Via Aurelia', chiusa a causa di un allagamento, dal km 475,100 al km 475,900, nel territorio comunale di Sestri Levante in provincia di Genova.

In Piemonte è stata riaperta la strada statale 659 'Di Valle Antigorio e Val Formazza' dal km 33,800 al km 36,400, precedentemente interessata da una frana. Lungo la statale permane la chiusura dal km 33,800 al km 36,400 a causa di smottamenti e dal km 36,400 (frazione Canza) e fino al km 40,000 in località Cascate Toce, in provincia di Verbanio Cusio Ossola.

Permangono inoltre le chiusure della statale 33 ‘Del Sempione’, dal km 141,000al km 144,000 a Trasquera e dal km 961,950 al km 92,500 a Gavellona Toce e dal 120,000 al 96,000 a Domodossola.