Riaperta la A6 con scambio di carreggiata

Liguria - Con alcuni minuti di ritardo rispetto all'orario previsto delle 11 è stata riaperta l'autostrada A6 Savona-Torino nella carreggiata sud, nel tratto compreso tra Millesimo e Savona e tra Altare e Savona. Si procede a doppio senso di marcia per un chilometro. La carreggiata nord è interrotta da domenica per il crollo del viadotto Madonna del monte causato da una frana.



"Io non credo che il Paese, gli italiani, le donne e gli uomini, i lavoratori e le lavoratrici, debbano essere allarmati". Così, a proposito della sicurezza e manutenzione di ponti e viadotti, il ministro Paola De Micheli parlando coi giornalisti a margine di un incontro che si è svolto ieri a Firenze.

"Dobbiamo continuamente ogni giorno intensificare la nostra attività sulla sicurezza, cosa che stiamo cercando di fare soprattutto sbloccando tutti i cantieri di manutenzione ordinaria e straordinaria", ha aggiunto De Micheli, sottolineando che sui ponti provinciali "ho già mandato il 10 ottobre alla conferenza unificata il primo elenco dei ponti che vengono finanziati con le risorse nazionali, perché le Province non ne hanno tante: il secondo elenco lo mando martedì. Complessivamente sono poco meno di 2.000 interventi, di cui la stragrande maggioranza di manutenzione straordinaria: alcuni invece prevedono la costruzione di nuovi ponti, perché gli interventi di manutenzione non sarebbero sufficienti".