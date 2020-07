Restano 23 i positivi al Covid-19 nello Spezzino

Liguria - Rimangono 1.558 in Liguria e 142 in provincia della Spezia i decessi di pazienti Covid-19 positivi da inizio emergenza. Ad oggi i positivi in Liguria sono 1344, tre in meno di ieri. A Savona sono 128 (-3), alla Spezia 23 (invariato), ad Imperia 87 (+4), a Genova 945 (-4) oltre ai 54 fuori regione/nazione mentre 107 sono in attesa di verifica. Sono 235 (+4) i liguri in isolamento domiciliare. Negli ospedali della regione sono 45 i ricoverati positivi al Coronavirus, tre dei quali in terapia intensiva. Negli ospedali della nostra provincia i ricoverati col Covid-19 restano quattro, nessuno dei quali in terapia intensiva. 431 le sorveglianze attive in tutta la Liguria, 89 delle quali nello Spezzino (ieri erano 85). A livello regionale si contano poi 7.080 guariti (+8) con doppio test negativo consecutivo. E ad oggi i test effettuati in Liguria sono 148.585 (+1429). I casi totali nella nostra regione (cioè attuali positivi, pazienti guariti e deceduti) ammontano a 9.982.