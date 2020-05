Quella della fine del lockdwon sarà una settimana di splendido sole

Liguria - Una progressiva rimonta anticiclonica dall'Europa occidentale mantiene condizioni di tempo stabile con cielo in prevalenza soleggiato seppur con passaggi irregolari di nubi medio-alte a tratti estese e consistenti specie in mattinata sul Centro-Ponente. Umidità su valori bassi, venti deboli o moderati settentrionali tendenti a disporsi a prevalente regime di brezza lungo la costa. Mare mosso a Ponente, inizialmente molto mosso a Levante con moto ondoso in calo. Domani ulteriore espansione dell'anticiclone favorisce condizioni di stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.



(fonte Arpal)