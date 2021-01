Quattro decessi a Sarzana, crescono anche i ricoverati

Liguria - La Spezia piange altre quattro vittime della pandemia. Due uomini e due donne hanno perso la vita all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana tra 16 e 17 gennaio 2021 nelle corsie dei reparti Covid: avevano 71, 71, 85 e 86 anni. Sono un terzo delle 12 vittime registrate in Liguria nella stessa finestra di tempo, le altre erano ricoverate tra il San Martino e l'ospedale di San Remo. L'età compresa tra 73 e 92 anni. Il totale dei deceduti in Liguria si aggiorna a 3.128.



Positivi. Sono 263 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.719 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Ecco il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata: Imperia +4 (754 totali), Savona +153 (1615), Genova +83 (2958) e La Spezia +23 (1024). I positivi residenti fuori regione o all'estero sono 114, mentre in fase di verifica ci sono 177 tamponi. Il totale dei casi attivi in Liguria è di 6.642.



Ospedalizzati. Stabile il numero dei ricoveri in Liguria (-1 rispetto a ieri). Calano in ASL3 (-4) e ASL4 (-2), invariati in ASL2. Sono in crescita in ASL1 (+4) e anche nell'ASL5 (+3). In particolare ci sono 149 ricoverati nello Spezzino con 7 terapie intensive: 141 (6 gravi) al San Bartolomeo e 8 (un grave) al Sant'Andrea.



Guariti*. Sono 228 in più per un totale di 56.256 da inizio pandemia.



Isolamento domiciliare. Ci sono 4.331 Liguria, 84 in più rispetto a ieri.



Sorveglianza attiva. Ci sono 4.483 individui, così distribuiti: ASL1 1.044, ASL2 1.160, ASL3 1.203, ASL4 435 e ASL5 641.





* pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020