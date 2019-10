Processo al leghista De Paoli, udienza rinviata a gennaio 2020

Liguria - Ieri presso il Tribunale di Genova, è stata rimandata l'udienza filtro disposta dal pubblico ministero Patrizia Petruzziello che vede rinviato a giudizio il consigliere regionale della Lega, Giovanni De Paoli, perché accusato di aver detto a margine di una seduta della commissione regionale sulla famiglia "Se avessi un figlio gay lo brucerei in un forno."



La denunciante Aleksandra Matikj, presidentessa del "Comitato per gli immigrati e contro ogni forma di discriminazione", commenta: "È già la seconda volta che il legale della controparte aderisce ad astensione. Ora, è un sacrosanto Diritto scioperare però speriamo che la prossima volta si presentino in aula. Si tratta di un processo che bisogna che segua il suo corso. Il consigliere De Paoli dovrà comunque rispondere per aver detto che se avesse un figlio omosessuale lo butterebbe in una caldaia e lo brucerebbe, fatto aggravato perché commesso per finalità di discriminazione. Si tratta del primo caso di omofobia in Italia".



In merito alle affermazioni del leghista, la procura ha preso in carico anche una denuncia presentata dall’Associazione genitori di omosessuali. I due fascicoli verranno uniti in unico processo che andrà davanti davanti al giudice Massimo Todella.

A causa della mancata comparizione, la nuova udienza si terrà il 30 gennaio 2020.