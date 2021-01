Probabili piovaschi dal pomeriggio

Liguria - L'instaurarsi di un flusso da Est, Sud-Est in rinforzo determina un deciso aumento della nuvolosità con la possibilità di qualche debole piovasco, più probabile sul settore centrale e a Levante dal pomeriggio. Locali schiarite sull'estremo Ponente. Umidità su valori medio-alti. Venti deboli variabili in rotazione da Nord-Est a Ponente, da Est o Sud-Est in prevalenza tra deboli e moderati su Centro-Levante. Mare in aumento progressivo aumento fino a molto mosso a Levante, mosso a Ponente.



(fonte Arpal)