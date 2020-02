Primo caso di coronavirus in Liguria. Toti: "Manteniamo la calma"

Liguria - Primo caso di coronavirus il Liguria, ad Alassio. "Manteniamo la calma, siamo preparati e affronteremo tutto come sempre". Lo scrive il presidente della Regione, Giovanni Toti, sulla sua pagina Facebook.



Si tratta di una donna turista lodigiana 72 anni, in buone condizioni, ricoverata in questo momento al San Martino. La signora è giunta ad Alassio l'11 febbraio scorso ed è stata alloggiata in un albergo. La Asl 2 e la task force sanitaria della Regione stanno cercando di ricostruire la catena epidemiologica dei contatti. La signora ha ricevuto cure al Pronto soccorso di Albenga durante la notte precedente all'ordinanza restrittiva emessa dalla Regione domenica.

Non essendo allora in vigore le procedure di massima protezione il personale del Pronto soccorso sarà sottoposto a isolamento obbligatorio, così come gli ospiti dell'albergo e i dipendenti che possono aver avuto contatti con la donna.

Il presidente della Regione ha annunciato che è già in fase di stesura l'ordinanza restrittiva come in altre Regioni in cui si sono registrati casi conclamati di coronavirus e ha spiegato di aver già avvisato il ministro della Salute, Roberto Speranza.