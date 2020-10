Precipitazioni intense a Ponente, livelli idrometrici sotto le soglie

Liguria - "Nelle ultime tre ore la Liguria è stata interessata da piogge diffuse e temporali di intensità in prevalenza tra debole moderata; solo sulla zona A una struttura temporalesca ha determinato precipitazioni di forte intensità (massimo registrato a Poggio Fearza, 89mm/3h) accompagnate da attività elettrica". E' quanto riporta l'ultimo bollettino Arpal sul monitoraggio meteo idrologico.

"I venti si mantengono sostenuti con intensità media di burrasca forte (Fontana Fresca 109 km/h, Tanadorso 92 km/h) su tutta la regione, con raffiche che superano ampiamente i 100 km/h sui rilievi (Fontana Fresca 137 km/h, Monte Pennello 128 km/h). Allo stato attuale i livelli di tutte le stazioni monitorate sono contenuti al di sotto delle soglie di piene rive. Nelle prossime ore, in particolar modo sul ponente della regione, si attendono rilevanti innalzamenti dei livelli idrometrici, specie dei bacini grandi, con possibili conseguenti estesi fenomeni di inondazione. Dato il carattere delle precipitazioni in corso e previste - chiude Arpal - non si escludono repentini innalzamenti dei livelli nei piccoli rii e criticità dovute all'insufficiente capacità di smaltimento delle reti fognarie".

Nelle immagini cartina con precipitazioni delle ultime tre ore.