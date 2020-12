Positivo per 250 giorni, in Liguria un caso record

Liguria - Ben 250 giorni di positività continuata al Covid-19: un caso record quello registrato in Liguria, al San Martino. Lo ha riferito stasera il professor Matteo Bassetti, alla guida delle Malattie infettive presso il nosocomio genovese, nel corso della conferenza stampa di fine giornata in Regione. “Un record, per la letteratura scientifica internazionale – ha affermato -. Abbiamo preparato un case report da inviare a una prestigiosa rivista internazionale". Purtroppo, ha poi riferito Bassetti, alla fine il paziente in questione è deceduto: "Era immunodepresso e le sue condizioni di base non hanno aiutato". Casi come questo, ha concluso Bassetti, "dimostrano che il virus può restare molto a lungo. E più andiamo avanti con la nostra costante attività di ricerca, più nuovi aspetti del virus scopriamo".