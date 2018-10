Ponte Morandi, "toccata e fuga" ma finalmente a casa: a breve il rientro degli sfollati

Liguria - Dopo l'arrivo è previsto un incontro con i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, durante il quale si tornerà nuovamente a pianificare il rientro degli sfollati nelle loro abitazioni. Stando alle prime ipotesi, si stima ci vorranno ai 40 ai 60 giorni - in base alle condizioni meteo e ai mezzi messi a disposizione per i traslochi - perché le circa 260 famiglie di sfollati di Ponte Morandi possano rientrare nelle loro case e recuperare beni importanti.

In questo contesto, Giusy Moretti - portavoce dei comitati degli sfollati - ha spiegato che «i rientri avverranno per tre volte al massimo, due ore per volte, due persone per volta, con l’accompagnamento dei vigili del fuoco, naturalmente: ci daranno alcune decine di scatole». Tempi e modalità decisamente irrisori, ma la sicurezza viene prima di tutto. Ogni cosa è finalizzato - a ridurre i rischi, anche perché - in caso i sensori dovessero segnalare movimenti preoccupanti proprio in quei momenti - bisognerà essere pronti a uscire in fretta dagli edifici: ad oggi il tempo calcolato per la fuga sarebbe di circa 4 minuti.