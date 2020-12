Pioviggina per tutto il giorno e peggiora durante la nottata

Liguria - Flusso sud-occidentale in lieve intensificazione: cieli coperti su tutta la regione, temporanee e brevi schiarite possibili solo sull'imperiese. Deboli precipitazioni diffuse sul Centro-Levante, in prevalenza sotto forma di pioviggini con intensificazione tra la sera e la notte. Umidità su valori alti. Venti meridionali in rinforzo dal pomeriggio, in particolare sul Ponente dove tra la sera e la notte sono attese raffiche fino a 50-60 km/h in particolare nella zona di Capo Mele. Mare mosso o poco mosso a Ponente al mattino.



(fonte Arpal)