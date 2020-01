Piove tutto il giorno, ma le temperature sono in crescita

Liguria - Oggi, lunedì 27 gennaio, nubi alternate a schiarite a Ponente ma con basso rischio di fenomeni, addensamenti più consistenti sul Centro Levante con deboli piogge sparse, più diffuse tra la sera e la notte. Venti al mattino deboli o moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nel corso del pomeriggio. Mare da poco mosso in aumento fino a mosso o molto mosso in serata ad iniziare da Ponente. Temperature diurne stazionarie e comprese tra 10 e 15 gradi.

Perdomani ancora spiccata variabilità con nubi alternate a schiarite, qualche residua debole pioggia fino alle ore centrali a Levante. Venti moderati o forti da Sud-Ovest in particolare sui capi esposti. Mare da molto mosso ad agitato a Ponente, agitato o molto agitato a Levante, con possibili mareggiate. Temperature che guadagneranno qualche grado sia nei valori minimi che in quelli massimi.



(fonte Arpal)