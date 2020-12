Pioggia, vento e poi ancora pioggia e vento

Liguria - Nelle prime ore della notte residue precipitazioni anche associate a rovesci sul Centro-Levante; al mattino temporanee locali schiarite a Ponente, ancora coperto con deboli piogge sparse a Levante; nel pomeriggio cielo generalmente molto nuvoloso con precipitazioni diffuse e rovesci anche moderati sul Centro, in estensione a Levante in serata; nevicate sui versanti padani di Centro-Levante e aree interne tra savonese e ponente genovese con quota neve in calo fino a 200-300 m. Umidità su valori medio-alti.

Venti forti settentrionali sul Centro-Ponente, in prevalenza moderati o localmente forti dai quadranti orientali a Levante. Mare nelle prime ore mare agitato per onda da sud, sudovest sul Centro-Levante con residue mareggiate, in successiva scaduta nel pomeriggio fino a molto mosso; localmente agitato a Ponente al mattino in calo a molto mosso.



(fonte Arpal)