Piogge dal primo pomeriggio, domani arriva il temporale

Liguria - Le nubi in progressivo aumento si trasformeranno in deboli precipitazioni. La dead line alle 14 quando la pioviggine inizierà a cadere lasciando una tregua nella seconda parte del pomeriggio, per poi riprendere in serata. Non sarà comunque un caso isolato visto che domani le precipitazioni si intensificheranno trasformandosi in alcuni casi in veri e propri temporali, specialmente dal pomeriggio. Soltanto dalla serata il maltempo si prenderà una tregua. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Mare mosso.