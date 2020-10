Piante nel giardino e quindici sacchi di marijuana in casa

Liguria - Arrestato per detenzione e coltivazione di droga: sono le accuse mosse a un uomo di 57 anni scoperto dai Carabinieri di Lavagna durante un controllo per limitare l’uso di droga. I militari, durante i controlli, hanno scoperto che il 57enne nascondeva due chili di Cannabis indica con foglie ed infiorescenze suddivisa in quindici sacchetti di carta. Non è tutto, perché nel giardino, sono state trovate piante tra i due e i quattro metri con rami altri quasi un metro e mezzo. I carabinieri hanno così provveduto al sequestro della droga e per il 57enne si sono aperte le porte del carcere di Marassi.