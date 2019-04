Pasquetta, il controesodo non è ancora iniziato

Liguria - Come prevedibile, anche quest'anno il Lunedì dell'Angelo porta con sé disagi e code sulle autostrade liguri. Una Pasquetta da bollino nero per chi si è messo in viaggio stamattina ma non per tutta la Liguria. Rallentamenti principali soprattutto dal capoluogo regionale verso Milano mentre per le due riviere la situazione per il momento è abbastanza normale complice una giornata che fin dal mattino ha presentato nuvole ed incertezza. Un’incertezza che dovrebbe sfociare più tardi in un peggioramento che contempla anche precipitazioni. E’ probabile che a partire dal secondo pomeriggio inizieranno a verificarsi le prime cose del controesodo: tanti i parmensi e gli emiliani che hanno scelto il mare della Liguria per una gita fuori porta. A livello di traffico insomma in Liguria i maggiori problemi sono attesi soprattutto verso sera, con probabili code e rallentamenti lungo i principali collegamenti tra ponente e levante ligure e su quelli con il nord Italia.