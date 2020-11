Otto pazienti in meno, ma a fronte di cinque decessi

Cala ancora la pressione ospedaliera a Sarzana, ma anche in virtù di chi non ce l'ha fatta. Sono 72 i nuovi positivi nell'ASL5. In Liguria si contano 541 nuovi guariti, positivi totali in discesa.

Liguria - Ancora un forte calo degli ospedalizzati al San Bartolomeo di Sarzana. Ma non possono esserci sorrisi quando cinque pazienti Covid hanno perso, tra le giornate di venerdì 27 e sabato 28 novembre, la propria battaglia contro il virus. Sono due donne, di 86 e 93 anni, e tre uomini di 81, 89 e 92 anni, tutti ricoverati presso il nosocomio della Val di Magra. Sono parte delle 19 vittime registrate nel bollettino odierno su dati Alisa per quanto riguarda la Liguria. Anche gli altri decessi di riferiscono agli ultimi tre giorni: 8 al San Martino, 5 a Sanremo e uno a Villa Scassi. Il più giovane aveva 59 anni, il più anziano ne aveva 95. I morti Covid correlati salgono a 2.380 in Liguria dall'inizio della pandemia, mentre sono 235 nel territorio dell'ASL5 Spezzino.



Ospedalizzati. Cala dunque lievemente il numero di ospedalizzati in regione: -4 rispetto alle ventiquattr'ore precedenti. La flessione più marcata riguarda proprio Sarzana (-8), che oggi ospita 114 pazienti di cui 8 in terapia intensiva. Al Sant'Andrea della Spezia sono sempre 5, di cui 3 gravi: il totale provinciale scende a 119 totali con 11 terapie intensive.

Per quanto riguarda il resto della regione, invariato il dato di ASL1 e ASL4, ma cresce ASL2 (+5). A Genova crescono il San Martino (+5) e Villa Scassi (+10), ma scendono Evangelico (-8), Galliera (-6) e Gaslini (-2).



Positivi. Sono 3.859 i tamponi effettuati nelle ultime ventiquattr'ore, che hanno rivelato 437 positivi (399 sintomatici). Le variazioni per azienda sanitaria: ASL1 +77, ASL2 +75 (24 settore sociosanitario), ASL3 +208 (20 settore sociosanitario) e ASL4 +5. Nell'ASL5 Spezzino ci sono 72 nuovi positivi, 25 come contatto di caso confermato e 47 da attività di screening.

I 12.671 casi totali (-122) sono così distribuiti: Savona 1.365, La Spezia 1.962, Imperia 1.199 e Genova 7.317. I residenti fuori regione o all'estero sono 263, mentre ci sono 565 tamponi in fase di verifica.



Guariti*. I guariti sono 36.398, grazie ai 541 segnalati nelle ultime ventiquattr'ore.



Isolamento domiciliare. Ci sono 11.525 persone, in calo di 115 unità.



Sorveglianza attiva. Ci sono 10.004 persone, così distribuite: ASL1 2.678, ASL2 1.328, ASL3 4.307, ASL4 892 e ASL5 799.





* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)