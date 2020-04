Oltre 5 milioni di guanti sequestrati per la protezione civile ligure

Liguria - Presso il Porto di Genova Prà, l’azione dei funzionari del Reparto Antifrode di Genova e dei militari della Guardia di Finanza ha portato ad intercettare e requisire un carico di ??.??????mila guanti monouso in vinile proveniente dalla Cina e destinati in Germania e ??.??????mila guanti in lattice e nitrile provenienti dalla Tailandia importati da una società inglese e destinati ad una ditta di Melzo. Su autorizzazione del commissario straordinario la merce è stata requisita e immediatamente messa a disposizione della Protezione Civile - Regione Liguria.