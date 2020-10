Oltre 400 nuovi positivi in Liguria, uno su quattro è spezzino

Liguria - Undici decessi al Policlinico San Martino, uno a Imperia e un altro a Savona. I dati ufficiali delle ultime ventiquattro ore fotografano la situazione nelle singole Asl della Liguria per quel che riguarda gli effetti della pandemia da coronavirus: a morire anche una donna di 58 anni in un contesto anagrafico comunque non dissimile dai giorni scorsi. Il totale delle vittime in provincia della Spezia rimane invece il dato registrato sabato: 183.



Aumentano di 419 unità i casi positivi in Liguria che al momento, provincia per provincia, vedono Savona a 1122 casi, Imperia a 809, La Spezia 1314 mentre a Genova sono 7663 senza dimenticare i 265 fuori Regione/Estero e altri 625 in in fase di verifica: nell'ultimo giorno il totale di postivi attuali al Covid in Liguria raggiunge gli 11798 casi. Nell'ultimo giorno, con 2.519 tamponi effettuati complessivamente, in Asl1 ci sono 31 nuovi casi, in Asl2 63, in Asl3 208, in Asl4 12, in Asl5 sono invece 103: nella realtà spezzina si rilevano 30 neo-positivi da contatto caso confermato, 45 provenienti dall'attività screening e 28 dal settore sociosanitario.



Per quel che riguarda i diversi ospedali si registrano ad oggi 834 persone costrette al letto con 46 terapie intensive: rispetto a ieri risultano ricoverate 97 persone in più. San Martino, Galliera e Villa Scassi gli ospedali più pieni, mentre al San Bartolomeo, ospedale dedicato per la provincia della Spezia, sono 66 gli ospedalizzati Covid (6 le terapie intensive, le stesse di ieri), 11 in più di ieri.



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 940

ASL 2 - 1841

ASL 3 - 1581

ASL 4 - 549

ASL 5 - 761

Liguria 5672