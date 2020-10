Oggi 31mila nuovi contagi in Italia. Liguria è tra le 11 regioni a rischio di trasmissione incontrollata

Liguria - Il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza: "Ieri i nuovi positivi erano 26.831, oggi sono 31.084". Sono 199, invece, i decessi di pazienti Covid-19 positivi.



L'analisi della situazione epidemiologica in Italia per la pandemia da Covid-19 svolta settimanalmente dall'Istituto Superiore di Sanità e dal ministero della Sanità relativamente al periodo 8 - 21 ottobre 2020 evidenzia che l'indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,70 a livello nazionale. Si riscontrano valori di Rt superiori a 1,25 nella maggior parte delle Regioni/PA italiane, con valori superiori a 1,5.



Sono 11 le regioni classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata di SARSCoV-2 e 4 regioni (Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte) più la provincia di Bolzano sono nello scenario 4. Delle 11 regioni, 5 sono considerate a rischio alto a titolo precauzionale ma il dato non è attendibile perché la sorveglianza è insufficiente al momento della valutazione. Altre 8 Regioni e Province autonome sono classificate a rischio moderato con una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese. Quelle a rischio alto sono l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Toscana, la Valle d'Aosta e il Veneto.