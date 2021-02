Oggi 318 vaccini somministrati in ASL5, 38.407 i liguri immunizzati

Liguria - Si continua a vaccinare per il Covid nell'ASL5 Spezzino. Oggi sono state effettuate 318 punture, che portano il totale a 9.315 dosi somministrate. In 4.003 hanno ricevuto sia la prima che la seconda. In Liguria ne sono state consegnate ad oggi 114.790 e 85.194 sono state somministrate, pari al 74% di quelli a disposizione.

I dati per azienda sanitaria: in ASL1 11.634 dosi somministrate (+210), in ASL2 15.136 (+372), in ASL3 21.647 (+168), in ASL4 9.067 (+36), al Galliera 2.921 (+48), invariati Gaslini a 4.502, San Martino a 8.853 ed Evangelico a 967. Sono 38.407 i liguri che hanno completato il ciclo vaccinale.