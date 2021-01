Nuvole e pioggia, il cielo si apre in serata

Liguria - La perturbazione si allontana e lascia spazio ad un parziale miglioramento a partire da Ponente dove già al mattino ci aspettiamo ampie schiarite. Nubi diffuse fino a metà giornata sul centro-Levante dove sono attese deboli precipitazioni in esaurimento. Pomeriggio soleggiato in attesa di un nuovo aumento della nuvolosità da sera. Umidità su valori alti. Venti da Nord fino a forti e rafficati sul centro della regione in calo fino a deboli e tendenti a disporsi da meridione nel pomeriggio. Mare molto mosso al mattino, tra mosso e molto mosso nel pomeriggio.



Segnalazioni Protezione Civile: pioggia, vento.



(fonte Arpal)