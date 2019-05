Nuvole e piogge non risparmieranno il weekend

La tromba d'aria e le precipitazioni di questa mattina sono solo l'inizio di un weekend fatto di nuvole e ombrelli sempre a portata di mano. Ma la vera notizia è un'altra: le minime di domenica scenderanno a 6°.

Liguria - I cieli molto nuvolosi che ci hanno svegliato questa mattina non se ne andranno così in fretta. Anzi, il primo weekend di maggio sarà invece caratterizzato da una situazione addirittura in peggioramento. La pioggia caduta dalle prime luci dell'alba non fa che abbassare ulteriormente le temperature che oggi si attesteranno sulla costa fra i 12° di minima e i 18° di massima. Non andrà meglio domani: al mattino previste nubi irregolari con rovesci moderati, al pomeriggio nuvoloso con locali aperture, la sera nubi sparse con possibili piovaschi, mentre domenica le minime costiere scenderanno ancora, fino a 6°, con possibili pioviggini per tutto il giorno. Il sole dovrebbe tornare da lunedì ma soltanto a metà della settimana ventura le temperature gradualmente risaliranno.