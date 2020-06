Nuovo focolaio in una Rsa genovese: scoperti 29 contagiati. Liguria prima per nuovi casi giornalieri

Liguria - Per la prima volta dopo molte settimane la Liguria non registra decessi di pazienti Covid-19 positivi. A una buona notizia, però, fa da contraltare l'esplosione di un nuovo focolaio in una Rsa genovese, fatto che ha contribuito a innalzare il numero dei nuovi casi in Liguria a 56, numero che pone la regione in cima alla classifica odierna, seguita dalla Lombardia con 50 nuovi casi.



"Gli altri numeri relativi al coronavirus continuano la loro discesa (leggi qui) - ha dichiarato il presidente della Regione, Giovanni Toti, nel corso della conferenza stampa di fine giornata - ma abbiamo individuato un nuovo cluster all'interno di questa Rsa: si tratta di 29 casi, 20 tra ospiti e 9 tra i membri del personale. Tutto è stato causato da un falso negativo al tampone".

Toti ha poi annunciato la firma di un'ordinanza che consentirà la riapertura di terme e centri benessere, fruibili sempre secondo i protocolli di sicurezza.



L'assessore alla Salute Sonia Viale ha spiegato come ci sia "la massima attenzione sulle Rsa e infatti appena abbiamo avuto evidenza del problema siamo intervenuti tramite Alisa. Purtroppo episodi come quello di oggi confermano che non è ancora venuto il momento di riaprire alle visite dei parenti. Lo stesso discorso vale per i Cup: dobbiamo riaprire con prudenza, ci sono persone fragili e sono luoghi in cui può circolare il virus. Dobbiamo monitorare tutte le attività, e questo è un lavoro complesso. Ce ne stiamo occupando".